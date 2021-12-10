Москва, 10 декабря 2021, 13:41 — REGNUM Прогресс в двусторонних отношениях России и Сербии достигается во многом за счёт личной дружбы президента РФ Владимира Путина и президента Сербии Александра Вучича, об этом заявила премьер-министр Сербии Ана Брнабич в ходе встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным на международном экспортном форуме «Сделано в России». Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.
Международный экспортный форум «Сделано в России» с 2012 года является площадкой для выработки практических решений для наращивания экспорта. Основная задача форума — определить актуальные тренды развития экспорта и продемонстрировать возможности, которые государство и институты развития предоставляют экспортёрам.
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