Москва, 10 декабря, 2021, 13:41 — ИА Регнум. Прогресс в двусторонних отношениях России и Сербии достигается во многом за счёт личной дружбы президента РФ Владимира Путина и президента Сербии Александра Вучича, об этом заявила премьер-министр Сербии Ана Брнабич в ходе встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным на международном экспортном форуме «Сделано в России». Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Government.ru Анна Брнабич

«Я как премьер-министр и как гражданка Сербии высоко оцениваю все то, что Российская Федерация сделала для нас. Первое — это энергетическое соглашение и договоренность, которую президент Владимир Путин и президент Александр Вучич достигли в Сочи, которая означает для моей страны энергетическую надежность в самые трудные зимние месяцы и означает стабильность нашей экономики. Большое спасибо за все то, что президент Путин и Российская Федерация сделали в этом смысле для нас. Это не мало для нас. Это все благодаря личной дружбе между двумя президентами », — подчеркнула Брнабич.

Международный экспортный форум «Сделано в России» с 2012 года является площадкой для выработки практических решений для наращивания экспорта. Основная задача форума — определить актуальные тренды развития экспорта и продемонстрировать возможности, которые государство и институты развития предоставляют экспортёрам.