Тамбов, 10 декабря, 2021, 13:33 — ИА Регнум. Врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров сегодня, 10 декабря, в ходе партийной конференции избран секретарем регионального отделения «Единой России», сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Tambov.gov.ru Максим Егоров

В области состоялась XXXIII Конференция тамбовского регионального отделения всероссийской политической партии «Единая Россия». В ходе конференции временно исполняющий обязанности главы администрации Тамбовской области Максим Егоров был избран секретарём регионального отделения. В своем выступлении он отметил, что отделение «Единой России» в работе будет опираться на мнение граждан.

«В центре внимания партийцев должно быть качество жизни людей: это главная задача, которую поставил перед «Единой Россией» президент страны Владимир Путин», — подчеркнул Максим Егоров.

Руководитель региона, секретарь регионального отделения «Единой России» заострил внимание на работе партийной фракции в Тамбовской областной думе. По его мнению, не партия существует для фракции, а фракция — для партии. То есть политическое руководство работой фракции в областном парламенте должно осуществлять региональное отделение партии, а не наоборот. В частности, Максим Егоров считает, что партийные проекты, направленные на улучшение качества жизни граждан, должны стать проектами администрации Тамбовской области. Первый пример такого совмещения — проект «Дворы Тамбовщины», на реализацию которого в следующем году будет направлено порядка 500 млн рублей.