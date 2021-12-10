Париж, 10 декабря, 2021, 13:33 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон обещает «совместную жизнь» после референдума, каким бы ни был выбор жителей Новой Каледонии, сообщает Le Figaro.

Kremlin.ru Эммануэль Макрон

Роль правительства заключается в том, чтобы референдум прошел в хороших условиях.

«Каким бы ни был выбор, у нас будет совместная жизнь с Францией, в частности с учетом геополитической реальности региона», — говорится в заявлении президента Франции.

Два референдума о независимости уже состоялись в Новой Каледонии в 2018 и 2020 годах, и на них жители проголосовали за то, чтобы остаться частью Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон хочет реформировать Шенгенскую зону, чтобы лучше защитить европейские границы.