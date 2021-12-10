Цхинвал, , 13:32 — REGNUM Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов на встрече с медиками, работающими в «красной зоне» с пациентами с COVID-19, пообещал выплатить все причитающиеся им надбавки. Об этом он 10 декабря сообщил на заседании правительства, передаёт агентство «Рес».

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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"Пообещал им, что они свои средства получат, выплаты, действительно, за героический труд, который они выполняют. Это адский труд, они борются за жизни людей», — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что медикам нужно выплатить деньги за все месяцы, за которые полагается. Бибилов отметил важность этого вопроса.

Напомним, в Южной Осетии в апреле 2022 года должны пройти выборы президента республики.