Тирасполь, , 13:32 — REGNUM Власти Приднестровья расцениваю инцидент с российским учёным Натальей Нарочницкой в Молдавии как недружественный шаг в отношении России. Об этом сообщила вице-спикер Верховного совета Приднестровья Галина Антюфеева.

Приднестровье Иван Шилов © ИА REGNUM

«Это недружественный шаг по отношению к России. Непонятный на фоне последних договорённостей по газовому вопросу, другим проблемам двусторонних отношений, в которых Москва проявила добрую волю, с пониманием отнеслась к проблемам Кишинёва», — сказала она ТАСС.

По ее словам, такие решения со стороны Кишинева не способствуют прогрессу на переговорах по урегулированию ситуации в Приднестровье, в котором Россия играет важную роль.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что власти Молдавии депортировали Нарочницкую.

Дипломат напомнила, что Нарочницкая — «не абитуриентка, забывшая ответ на вопрос приёмной комиссии», а доктор наук, «эксперт с мировым именем». Нарочницкую без объяснения причин отвели в самолёт, которым она прилетела.

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