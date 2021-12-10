В Приднестровье отреагировали на инцидент с Нарочницкой
Тирасполь, 10 декабря, 2021, 13:32 — ИА Регнум. Власти Приднестровья расцениваю инцидент с российским учёным Натальей Нарочницкой в Молдавии как недружественный шаг в отношении России. Об этом сообщила вице-спикер Верховного совета Приднестровья Галина Антюфеева.
По ее словам, такие решения со стороны Кишинева не способствуют прогрессу на переговорах по урегулированию ситуации в Приднестровье, в котором Россия играет важную роль.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что власти Молдавии депортировали Нарочницкую.
Дипломат напомнила, что Нарочницкая — «не абитуриентка, забывшая ответ на вопрос приёмной комиссии», а доктор наук, «эксперт с мировым именем». Нарочницкую без объяснения причин отвели в самолёт, которым она прилетела.
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