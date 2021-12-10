Осло, , 13:35 — REGNUM Норвежские СМИ сообщают, что у кронпринцессы Норвегии Метте-Марит появились симптомы простуды, которые могут быть связаны с заражением коронавирусной инфекцией. По данной причине она пропустит присуждения Нобелевской премии мира, намеченные на сегодня, 10 декабря, пишет шведская новостная служба SVT Nyheter.

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Теперь наследнице норвежского престола предстоит сдать ПЦР-тест на COVID-19. Об этом телеканалу NTB заявил заместитель менеджера по связям с общественностью Королевского дома.

Отмечается, что кронпринцесса Метте-Марит также должна была принять участие в мероприятии по случаю вручения премии мира «Спасите детей» в 13 часов по Москве, которое проходит возле Нобелевского центра мира в Осло.