Луганск, 10 декабря, 2021, 13:30 — ИА Регнум. Снова прошло впустую внеочередное заседание контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе, которое состоялась 9 декабря. Об этом 10 декабря заявил полномочный представитель Луганской Народной Республики (ЛНР) на переговорах, министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Минские соглашения

«Внеочередное заседание минской контактной группы вновь прошло впустую. У Киева так и не появилась политическая воля для принятия реальных шагов по мирному урегулированию», — приводит его слова Телеграмм-канал МИД ЛНР.

Кроме того, Дейнего напомнил, что украинская сторона 9 декабря внесла предложения к проекту совместного заявления сторон конфликта с обязательством соблюдать меры по усилению режима прекращения огня, а республики Донбасса ранее внесли свой вариант.

Также глава МИД ЛНР назвал представленный Киевом вариант проекта совместного заявления «пустой, ни к чему не обязывающей декларацией», не учитывающей предложения ЛНР и ДНР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МИД ДНР заявили, что внеочередное заседание Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины прошло безрезультатно.