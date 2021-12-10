Варшава, 10 декабря, 2021, 13:30 — ИА Регнум. Компании Южной Кореи примут участие в строительстве нового аэропорта в Польше. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства земли, инфраструктуры и транспорта Южной Кореи.

Иван Шилов ИА REGNUM Варшава

По их словам, министр земли, инфраструктуры и транспорта Южной Кореи Но Хён Ук и заместитель министра инфраструктуры Польши Марчин Хорала подписали 9 декабря деловое соглашение, в рамках которого договорились об укреплении сотрудничества в сфере инфраструктуры.

В настоящее время правительство Польши продвигает проект по строительству крупнейшего узлового аэропорта в Центральной и Восточной Европе в городе Баранов (~40 км от Варшавы). В рамках проекта «Транспортный узел солидарности» власти страны также намерены модернизировать железные и автомобильные дороги, города.

Проект, рассчитанный до 2027 года, оценивается в 7,4 млрд евро.

Известно, что накануне министр земли, инфраструктуры и транспорта Южной Кореи, находящийся с визитом в Варшаве с 7 по 10 декабря, встретился с польским коллегой Анджеем Адамчиком.