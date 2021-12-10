Москва, , 13:38 — REGNUM 19-летний житель Казани Ильназ Г., осуществивший нападение на гимназию в Казани в мае 2021 года, способен ответить за свои действия перед законом. Его признали вменяемым, сообщила 10 декабря официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

У гимназии №175 в Казани (сс) Денис Гордийко. kzn.ru

«В соответствии с заключением комплексной психолого-психиатрической экспертизы Галявиев признан вменяемым и подлежащим уголовной ответственности», — заявила Петренко.

Представитель СК отметила, что свою вину обвиняемый полностью признал и раскаялся. Из материалов уголовного дела следует, что к нападению на школу его подтолкнуло стремление «подражать действиям неформальных представителей одной из деструктивных субкультур». Соответствующие сведения обвиняемый нашёл в интернете.

Как сообщало ИА REGNUM, Ильназу Г. предъявили окончательное обвинение по четырём статьям УК РФ, в числе которых убийство и покушение на убийство двух и более лиц, изготовление взрывного устройства и повреждение имущества. С охотничьим ружьем и бомбой 11 мая он напал на казанскую гимназию № 175, в результате погибли семеро детей и двое взрослых.

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