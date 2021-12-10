Симферополь, , 13:30 — REGNUM В Республике Крым подтверждён 321 новый случай заражения коронавирусом, это на 17 случаев меньше, чем сутками ранее. Данные статистики опубликовал 10 декабря региональный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

«За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 5 978 человек», — уточнили в оперштабе.

Всего в Крыму с начала пандемии коронавируса диагноз COVID-19 подтвердили у 123 296 человек, выздоровели 113 169 пациентов, в том числе за сутки 398 пациентов.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Омикрон» наступает — трансляция»

В статистику смертности включено ещё 24 умерших крымчанина с диагнозом ковид. Всего жертвами инфекции в регионе стали 3 847 человек.