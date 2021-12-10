Таллин, , 13:30 — REGNUM За последние дни в Эстонии наблюдается увеличение числа нуждающихся в стационарном лечении пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил Департамент здоровья страны со ссылкой на собственные данные.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По состоянию на утро пятницы, 10 декабря, в больницах с коронавирусом находятся 262 пациента — на 16 больше, чем днем ранее. Из-за тяжелого течения болезни в терапии нуждаются 177 человек. Среди них 148 (84%) не были вакцинированы, а у 29 (16%) был пройден полный курс вакцинации.

В отделениях интенсивной терапии находятся 25 пациентов с коронавирусом, на искусственной вентиляции легких — 17. Показатель кумулятивной заболеваемости за последние 14 дней составляет 522 случая на 100 000 жителей.

В Эстонии выявлено 15 случаев заражения COVID-19, в отношении которых генотипирование указывает на омикрон-штамм. Большинство из них связаны с поездками в ЮАР.

За сутки скончались семь инфицированных коронавирусом человек в возрасте от 72 до 92 лет. Пять из них не были вакцинированы. Всего с начала пандемии от последствий коронавируса в Эстонии умерли 1845 человек.

За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 6 727 тестов на COVID-19, из которых 592 оказались положительными. Среди новых инфицированных 394 не были привиты от коронавируса, а 198 прошли полный курс вакцинации.

За сутки было введено 6 959 доз вакцины, в том числе 573 первых дозы. Охват вакцинацией всего населения двумя дозами составляет 60%.