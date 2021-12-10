Путин оценил формирование общего законодательства стран ЕАЭС
Ново-Огарево, Московская область, 10 декабря, 2021, 13:30 — ИА Регнум. Страны ЕАЭС успешно продвигаются по пути совершенствования общего законодательства Евразийского Союза. Об этом 10 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета.
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«Хотел бы также с удовлетворением отметить, что продолжается процесс совершенствования общего законодательства Евразийского Союза. Оно приводится в соответствие с новыми масштабными задачами интеграционного строительства. Министерства и ведомства экономического блока наших стран вместе с Евразийской экономической комиссией активно занимаются выявлением, устранением препятствий на пути свободного движения товаров и капиталов, рабочей силы», — заявил Путин.