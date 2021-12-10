Ньон, Швейцария, 10 декабря, 2021, 13:29 — ИА Регнум. Вратарь московского «Спартака» Александр Селихов претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы. Об этом 10 декабря сообщается на сайте УЕФА.

Антон Зайцев Александр Селихов

Помимо Селихова, в голосовании участвуют нападающий «Реал Сосьедада» Микель Оярсабаль, полузащитник «Наполи» Элиф Элмас и форвард «Динамо Загреб» Мислав Оршич.

Напомним, Селихов отразил пенальти на 98-й минуте с польской «Легией», благодаря чему «Спартак» победил со счётом 1:0 и вышел в плей-офф Лиги Европы с первого места.