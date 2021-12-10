Оренбург, , 13:28 — REGNUM В Оренбурге по факту гибели девятилетнего ребенка при пожаре возбудили уголовное дело. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Уголовное дело

Напомним, утром 10 декабря загорелся жилой дом в дачном обществе. Во время тушения пожара обнаружено тело мальчика. Прокуратура организовала проверку соблюдения правил пожарной безопасности, а также намерена оценить работу органов профилактики безнадзорности и правонарушений детей.

Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

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