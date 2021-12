Таллин, , 13:26 — REGNUM Премьер-министр Кая Каллас выступила в четверг, 9 декабря, на организованном по инициативе президента США Джо Байдена Саммите в поддержку демократии (Summit for Democracy). Об этом сообщила канцелярия кабинета министров Эстонии.

Демократия geralt

В своей речи Каллас поделилась историей успеха Эстонии в деле внедрения цифровых технологий с целью продвижения демократии, а также в вопросе обеспечения прозрачного и ответственного управления.

10 декабря премьер-министр Кая Каллас выступит в рамках панельной дискуссии «Защита демократических институтов: выборы, главенство закона, защищенное информационное пространство» (Protecting Democratic Institutions: Elections, the Rule of Law, and a Resilient Information Space), в ходе которой она поделится опытом Эстонии в построении демократии.

Руководить дискуссией будет постоянный представитель США при ООН, чрезвычайный и полномочный посол Линда Томас-Гринфилд, а модератором выступит исполнительный директор палаты New America Энн-Мари Слотер.

Помимо премьер-министра Каллас, в дискуссии примут участие президент Замбии Хакаинде Хичилема, нигерийский академик и бывший руководитель независимой национальной избирательной комиссии Аттахиру Мухаммаду Ега, правозащитник и член собрания старейшин Хина Джилани, финский журналист Йессика Аро и юрист по правам человека из Уганды, также выступающий от сообщества LGBTQI+, Николас Опийо.