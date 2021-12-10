Тула, 10 декабря, 2021, 13:25 — ИА Регнум. Тело подполковника Росгвардии, пропавшего без вести 19 ноября, найдено в заброшенном доме в селе Анишино Тульской области. Об этом сообщают СМИ 10 декабря.

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«Были проведены поисковые мероприятия, тело подполковника Росгвардии наши в заброшенном доме в селе Анишино. Он проходил службу в Московском регионе, в последний раз его видели 19−20 ноября, потом он на связь не выходил», — цитирует ТАСС источник в правоохранительных органах.

Как уточняет агентство со ссылкой на источник, на теле погибшего обнаружены осколочные раны, не исключено самоубийство. Известно о возбуждении уголовного дела.

На данный момент официальных комментариев от правоохранительных органов не поступало.