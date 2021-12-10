Саранск, , 14:13 — REGNUM В Мордовии по состоянию на 10 декабря выявили 143 новых случая заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 147 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 38 167 случаев, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За последние сутки в республике выписаны 137 человек, всего с начала пандемии выздоровели 31 570 жителей Мордовии. 939 человек скончались от коронавируса как от основной причины. Накануне скончались пятеро жителей республики, за минувшие сутки в регионе было зарегистрировано четыре летальных случая среди пациентов с коронавирусом.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 5658 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 9 декабря в инфекционных стационарах республики лечение получали 1094 человека. В амбулаторном режиме медики наблюдали за состоянием 3867 жителей республики.