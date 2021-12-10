Москва, , 13:44 — REGNUM Почти 200 млн доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V» использовали медики в разных странах мира. Об этом замглавы центра имени Гамалеи Минздрава РФ по научной работе Денис Логунов сообщил 10 декабря на пленарном заседании II Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям.

Спутник V Дарья Драй © ИА REGNUM

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Логунов отметил, что к настоящему моменту препарат «Спутник V» зарегистрировала 71 страна мира. Применено «около 200 млн доз данного вакцинного препарата».

Большой объём данных экспертиз по эффективности вакцины получен из разных стран мира. Население государств, руководство которых признало российский препарат, превышает 4 млрд человек, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 декабря главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что полный курс вакцинации через какое-то время будет включать не две, а три прививки от коронавируса.

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