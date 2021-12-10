Ханты-Мансийск, 10 декабря, 2021, 13:23 — ИА Регнум. В Югре погиб 16-летний ребёнок во время прогрева автомобиля родителей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по ХМАО.

Мороз

Трагедия произошла вечером 8 декабря в Сургуте. Отец попросил сына-подростка прогреть автомобиль, который стоял во дворе дома. Ребёнок вышел из дома, сел в машину и запустил мотор. Спустя время мать, не дождавшись сына, спустилась к машине и в ней нашла уже мёртвого подростка. Материалы полицейской проверки переданы в СУ СКР по ХМАО.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 декабря 2021 в Башкирии также 16-летний подросток погиб в гараже, прогревая автомобиль «ВАЗ-2114».