Люберцы, Московская область, , 13:36 — REGNUM Больше всего новых пациентов с коронавирусной инфекцией на территории Подмосковья за минувшие сутки выявлено в Люберцах. Об этом 10 декабря сообщает Московский областной штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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В общей сложности число подтвержденных случаев на территории этого городского округа увеличилось за сутки на 119 человек. Следом за Люберцами идет Балашиха, где за этот же период официально подтверждено заражение новой инфекцией 108 человек. На третьем месте расположилось Одинцово, где COVID-19 диагностировали у 103 человек.

Всего за последние сутки в Московской области зарегистрировали 1712 новых случаев COVID-19.

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