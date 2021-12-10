Абакан, 10 декабря, 2021, 13:21 — ИА Регнум. В Хакасии возбуждено уголовное дело по факту авиационного происшествия с вертолётом Robinson R 66. Об этом ИА REGNUM сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.

Pedro Aragão Robinson R66

Дело возбуждено по ч. 2 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека»).

Предварительно установлено, что днём 10 декабря вертолёт Robinson R 66 вылетел из Новокузнецка (Кемеровская область) в Республику Алтай. После часа полёта воздушное судно не вышло на связь. Через некоторое время в Хакасии сработал аварийный радиомаяк вертолёта.

Повреждённое воздушное судно обнаружили в ходе поисков в районе озера Каракуль в Хакасии. На борту находился командир воздушного судна, он погиб.

На место происшествия готовится выехать следственная группа. Обстоятельств произошедшего устанавливаются.

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