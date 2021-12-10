Санкт-Петербург, 10 декабря, 2021, 13:24 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге в 2022 году будет отремонтировано около 200 км дорожного покрытия. Об этом 10 декабря заявил заместитель председателя комитета по развитию транспортной инфраструктуры города Александр Богданов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Ремонт дорог

«Объём денег региональных в 2022 году — восемь миллиардов рублей, в том числе еще пока не доведенный федеральный лимит, опять же в рамках национального проекта («Безопасные и качественные автодороги, — прим. ред.), порядка миллиарда рублей. То есть, всего это 9 миллиардов рублей», — пояснил Александр Богданов.

Бюджет комитета в размере 9 млрд рублей позволит привести в порядок 2,5 млн кв. м дорог, иными словами, в городе будет восстановлено 200 км дорожного покрытия.

Александр Богданов заявил, что о местах ремонта дорог точно станет известно после того, как сойдет снег. Поскольку последствия зимних осадков могут повлиять на состояние асфальта. Планируется отремонтировать дороги не менее чем по ста адресам.