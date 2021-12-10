Курск, , 13:18 — REGNUM Постоянного комитет Курской областной думы по социальной, семейной политике и здравоохранению поддержал проекты изменений в Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе думы, заседание состоялось 9 декабря с участием представителей Роспотребнадзора и областного комитета здравоохранения.

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«Эпидемиологическая ситуация по-прежнему сложная, медицинские учреждения работают в напряжённом режиме. Сейчас уровень вакцинации населения все ещё недостаточно высокий для формирования коллективного иммунитета. Поэтому требуются дополнительные меры, направленные на предупреждение распространения опасной инфекции», — заявил председатель комитета Игорь Зоря.

Заместитель председателя Курской облдумы Константин Комков рассказал, что до этого законопроекты о введении QR-кодов в общественных местах обсудили на площадке региональной Общественной палаты. В нём участвовали представители профсоюзных организаций, духовенства, общественных объединений и движений. В итоге большинство высказалось за поддержку проекта.

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Участвовавшие в заседании комитета депутаты заявили, что их избиратели, в основном, предлагаемые санитарные мероприятия одобрили. В результате комитет принял решение поддержать новые федеральные нормы.