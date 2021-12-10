Астана, 10 декабря, 2021, 13:18 — ИА Регнум. Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев считает возможным пригласить Азербайджан стать государством-наблюдателем в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Об этом Назарбаев сообщил в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), проходящего 10 декабря в формате видеосвязи.

Иван Шилов ИА REGNUM Назарбаев

«Я сердечно приветствую налаживание отношений между Арменией и Азербайджаном после многолетней размолвки. При этом, как раньше говорили, считаю возможным провести переговоры с Азербайджанской Республикой, чтобы она тоже стала наблюдателем», — сказал он.

Назарбаев уточнил, что пример Узбекистана, который стал наблюдателем в ЕАЭС, «должен вдохновить».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее первый замминистра иностранных дел Узбекистана Фарход Арзиев, выступая на конференции дискуссионного клуба «Валдай» в Ташкенте, заявил, что статус наблюдателя в ЕАЭС открывает перед Узбекистаном новые перспективы в многостороннем партнерстве.

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