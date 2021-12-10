Назарбаев предложил пригласить Баку наблюдателем в ЕАЭС
Астана, 10 декабря, 2021, 13:18 — ИА Регнум. Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев считает возможным пригласить Азербайджан стать государством-наблюдателем в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Об этом Назарбаев сообщил в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), проходящего 10 декабря в формате видеосвязи.
Назарбаев уточнил, что пример Узбекистана, который стал наблюдателем в ЕАЭС, «должен вдохновить».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее первый замминистра иностранных дел Узбекистана Фарход Арзиев, выступая на конференции дискуссионного клуба «Валдай» в Ташкенте, заявил, что статус наблюдателя в ЕАЭС открывает перед Узбекистаном новые перспективы в многостороннем партнерстве.
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