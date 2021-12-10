Москва, 10 декабря 2021, 13:42 — REGNUM Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин встретился на международном экспортном форуме «Сделано в России» с премьер-министром Республики Сербия Анной Брнабич, об этом передает корреспондент ИА REGNUM.
Главы правительств отметили важность сотрудничества между странами. Мишустин подчеркнул, что объем взаимной торговли между Россией и Сербией с января по октябрь вырос почти на 20% в сравнении с 2020 годом и составил 1,9 млрд долларов.
Международный экспортный форум «Сделано в России» проводится с 2012 года. В 2021 году программа форума включает: пленарную дискуссию, круглые столы по экспортной тематике, онлайн обсуждения с зарубежными странами и регионами вопросов максимального снятия барьеров с экспорта и развития бизнеса.
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