Москва, , 13:42 — REGNUM Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин встретился на международном экспортном форуме «Сделано в России» с премьер-министром Республики Сербия Анной Брнабич, об этом передает корреспондент ИА REGNUM.

Главы правительств отметили важность сотрудничества между странами. Мишустин подчеркнул, что объем взаимной торговли между Россией и Сербией с января по октябрь вырос почти на 20% в сравнении с 2020 годом и составил 1,9 млрд долларов.

« Сербия важный партнер России на Балканах, в целом в Восточной Европе. И, конечно, отношения между нашими старнами по-настоящему особые, основаны на исторической дружбе, духовной близости и я бы сказал, братстве российского и сербского народа. Они проверены временем, военными испытаниями и не зависят от политической конъюнктуры. Мы высоко оцениваем принципиальную линию сербского руководства на наращивание взаимовыгодного сотрудничества с Россией несмотря на внешнее давление и незаконные односторонние санкции, действующие в отношении нашей страны », — заявил Мишустин.

Международный экспортный форум «Сделано в России» проводится с 2012 года. В 2021 году программа форума включает: пленарную дискуссию, круглые столы по экспортной тематике, онлайн обсуждения с зарубежными странами и регионами вопросов максимального снятия барьеров с экспорта и развития бизнеса.

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