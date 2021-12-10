Москва, , 13:17 — REGNUM Вратарь московского «Спартака» Александр Селихов отразил 87% ударов по своим воротам в текущем розыгрыше Лиги Европы. Об этом 10 декабря сообщается на странице OptaIvan в Twitter.

Александр Селихов Антон Зайцев

Селихов отбил 13 из 15 ударов по своим воротам (87%). Это лучший результат среди голкиперов, сыгравших на турнире как минимум два матча.

Селихов защищал ворота «Спартака» в матчах с «Лестером» (1:1), «Наполи» (2:1) и «Легией» (1:0). В заключительном матче с польской командой он отразил пенальти на 98-й минуте, благодаря чему «Спартак» занял первое место в группе C.

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