Горно-Алтайск, , 13:17 — REGNUM В Республике Алтай на уходящей неделе зафиксировано снижение заболеваемости ОРВИ. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, выявлено 2049 новых случаев против 2726 на прошлой неделе.

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«По сравнению с предыдущей неделей наблюдается снижение уровня заболеваемости в 1,3 раза. Среди детей зафиксировано 981 обращение по поводу ОРВИ (48 неделя — 1401), снижение в 1,4 раза», — отметили в ведомстве.

С признаками ОРВИ и гриппа госпитализировано 14 человек, в том числе детей. У 14 больных диагностировали грипп H3N2. При этом у 133 человека выявлена внебольничная пневмония, что на 33 случая больше, чем на прошлой неделе.

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