Астана, 10 декабря, 2021, 13:16 — ИА Регнум. В нынешнем году товарооборот между Россией и Казахстаном может достигнуть рекордного показателя в $23 млрд. Об этом 10 декабря заявил российский посол в республике Алексей Бородавкин в интервью телеканалу «Хабар 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Казахстан

«Наш торговый оборот, судя по всему, будет рекордным и достигнет $23 млрд. Это очень значительная сумма», — сказал он.

Также Бородавкин отметил, что Россия и Казахстан — это не только соседи, но и союзники, интеграционные партнеры.

«Наши связи, которые вынужденно притормозились в 2020 году из-за пандемии, в этом году развиваются особенно динамично ‑ и политический диалог, и вопросы, связанные с обеспечением безопасности, экономические связи, наука, культура, образование и так далее», — добавил российский дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров заявил, что очередной раунд сирийских переговоров в астанинском формате состоится 21−22 декабря в Нур-Султане на уровне заместителей министров иностранных дел.