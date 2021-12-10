Владикавказ, , 13:16 — REGNUM В Северной Осетии пресечена деятельность подпольного игрового заведения. Задержан 30-летний организатор криминального бизнеса, изъято оборудование и денежные средства, заработанные преступным путем, сообщили 10 декабря в пресс-службе МВД по региону.

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Спецоперация проводилась неожиданно для посетителей подпольного игрового клуба при помощи силовой поддержки бойцов отряда «Гром». В момент облавы в помещении находились посетители. Для незаконной деятельности использовались 20 компьютеров. Попасть в казино можно было лишь с использованием условленных средств конспирации.

«Испытать удачу могли только проверенные игроки и исключительно по предварительному телефонному звонку. На момент облавы в заведении находились посетители, которые за денежные средства участвовали в азартных играх», — говорится в сообщении МВД.

В настоящее время компьютерная техника отправлена на экспертизу, изъята также черная бухгалтерия. Все это ляжет в основу доказательств по уголовному делу.

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