Элиста, , 13:15 — REGNUM В Калмыкии вынесли приговор заключённому, устроившему дебош в исправительной колонии №2. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении СКР.

Забор исправительной колонии Usman48.ru

Следствием и судом установлено, что утром 23 августа 2021 года 32-летний уроженец Кашина Калининской области (ныне Тверская область), не желая соблюдать распорядок дня, обругал сотрудника колонии и умышленно применил в отношении него физическое насилие.

Суд признал осуждённого виновным по ч. 2 ст. 321 УК РФ и назначил ему наказание в виде четырёх с половиной лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу пока не вступил.