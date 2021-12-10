Нижний Новгород, 10 декабря, 2021, 14:10 — ИА Регнум. В Нижегородской области по состоянию на 10 декабря выявили 548 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 627 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 220 931 случая, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За последние сутки выписаны 758 человек, всего выздоровели с начала пандемии 191 582 нижегородца.

За последние 24 часа скончались от последствий заражения коронавирусом 36 жителей региона. Общее число жертв COVID-19 достигло 9 229 человек. Накануне сообщалось о 34 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в области.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями вируса в регионе в настоящее время являются 20 120 человек.

Напомним, по состоянию на 8 декабря в регионе проведено 4 483 775 тестов для выявления заражения коронавирусом. За сутки исследования прошли 5 504 нижегородца. Охват населения тестированием составляет 295,02.

Как сообщали ИА REGNUM в региональном минздраве, за последние несколько дней коэффициент распространения инфекции составляет 0,96. Объем свободного для лечения пациентов инфекционного профиля коечного фонда по состоянию на утро 8 декабря составляет 17%.