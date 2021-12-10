Ниш, Сербия, , 14:22 — REGNUM Заявления о том, что сербские силовики в 1999 году устроили резню мирных албанских жителей в деревне Рачак — «ужасная ложь и фальсификация». Об этом заявил министр внутренних дел Сербии Александр Вулин 10 декабря во время визита в город Ниш, где идет съемка кино об этих событиях.

Александр Вулин Mediaportal.vojvodina.gov.rs

«Агрессия НАТО против СР Югославии началась после ужасной лжи о Рачаке. В это время нам не хватало силы и ума, чтобы показать всему миру, какая страшная это была выдумка. Задача этого поколения — показать всему миру, что нас бомбили и что из нас сделали преступников благодаря лжи, и что кровью наших детей запачканы руки тех, кто придумал эту ложь», — процитировал портал b92 слова Вулина.

Министр внутренних дел добавил, что «сербы уже не позволят, чтобы другие писали их историю».

Напомним, что МВД Сербии совместно с государственным телеканалом РТС снимает документально-художественный сериал «Досье Косово». Тема сериала — хронология событий и судьба мирных жителей и сотрудников полиции в Косово и Метохии с 1998 по 2001 год.