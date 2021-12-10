Самарканд, Узбекистан, 10 декабря, 2021, 13:13 — ИА Регнум. В городе Самарканде будет организовано более 600 новых отелей и гостевых домов. Об этом 10 декабря сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Pixel2013 Туризм

«В сфере туризма — одном из ключевых драйверов экономики Самарканда — планируется обеспечить занятость 40 тысяч человек», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что за счет превращения Самаркандской области в туристический хаб страны, в предстоящие пять лет намечено увеличить объем туристических услуг в 10 раз.

«Крупнейшим проектом в данной сфере является деловой и туристический центр Самарканда. Комплекс, строящийся на участке площадью 212 гектаров, будет состоять из международного конгресс-центра, караван-сарая «Вечный город», 8 отелей, рекреационных и развлекательных объектов, центра ремесленничества и искусственных водоемов. Здесь будет обеспечена занятость более 5 тысяч человек», — говорится в сообщении.

В целом, подчеркивает в сообщении пресс-службы, за счет реализации запланированных проектов ожидается доведение числа посещающих область иностранных туристов до 5 миллионов в год.