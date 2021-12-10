Сантьяго, , 13:11 — REGNUM Отец кандидата в президенты Чили Хосе Антонио Каста, Михаэль Каст, вступил в немецкую НСДАП добровольно, а не являлся обычным призывником. Соответствующую запись в социальных сетях с копией удостоверения личности Михаэля Каста разместил журналист Маурисио Вайбель.

Хосе Антонио Каст Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

Согласно карточке, Каст-старший вступил в НСДАП 1 сентября 1942 года. Таким образом, этот документ противоречит заявлениям кандидата в президенты Чили Хосе Антонио Каста, который всегда утверждал, что его отец участвовал во Второй Мировой войне в качестве простого призывника на обязательную военную службу.

По мнению журналиста Вайбеля, Каст лгал сознательно, и очень важно, чтобы в разгар избирательной кампании граждане знали, говорят ли их кандидаты правду или нет.

Новые разоблачения появились всего за несколько дней до второго тура выборов 19 декабря, где Каст поборется за президентский пост с кандидатом от левой коалиции Габриэлем Боричем.

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