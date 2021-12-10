Москва, , 13:11 — REGNUM Внесённый в Госдуму законопроект о возможности проведения дистанционных медицинских осмотров водителей — итог кропотливой работы, направленной на совершенствование механизма повышения безопасности на дорогах с помощью самых современных разработок, отметил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Аргументированно, на основе результатов исследований и экспертных оценок мы предлагали перевести в практическую плоскость процедуру предрейсового осмотра водителей с использованием технологий телемедицины», — отметил Нилов в телеграм-канале.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, группа депутатов Госдумы внесла законопроект о возможности проведения дистанционных медицинских осмотров водителей перед рейсом и после него.

Минздрав наделяется правом определять порядки проведения предварительных, периодических, предсменных и предрейсовых, а также послесменных и послерейсовых медицинских осмотров водителей. При этом, указывается в законопроекте, должно учитываться мнение Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.