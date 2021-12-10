Москва, , 13:09 — REGNUM Нефтяные котировки в конце недели 10 декабря обосновались в середине диапазона $70−77 за баррель нефти марки Brent, сформированного резкими движениями последних дней, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

Нефтедобыча Dinheirovivo.pt

«Сейчас уравновешены основные страхи и надежды в связи с новым штаммом «Омикроно», решением о поставках нефти из стратегических запасов США, переговорами США и Ирана по ядерной сделке и пр.

Теперь рынок ждёт заседание ФРС США 15 декабря, до которого вряд ли будут значимые движения. На нём могут быть обозначены перспективы кредитно-денежной политики регулятора, сильно воздействующей на цены активов и, в частности, сырья.

С данных позиций сегодня могут быть важны данные об инфляции в США, принимаемые во внимание ФРС.

Кроме того, инвесторы обратят внимание на данные о числе активных буровых установок в США, говорящие о перспективах предложения «чёрного золота».

На 10 декабря актуальный диапазон движения котировок составляет $73,90 — 75, 00 за баррель Brent», — полагает эксперт.

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