Уфа, , 13:11 — REGNUM Мужчину осудили после гибели трех человек в результате пожара в квартире дома в Уфе. Об этом 10 декабря сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Башкирии.

Квартира после пожара в Новоалтайске ГУ МЧС по Алтайскому краю

Сообщается, что в марте текущего года в ночное время в коммунальной квартире на четвертом этаже девятиэтажного дома по улице Ферина произошел пожар. В результате пожара две женщины и 12-летний мальчик скончались от острого отравления продуктами горения.

В суде было установлено, что 59-летний фигурант уголовного дела после употребления спиртных напитков с приятелями в комнате общежития заснул и оставил включенным тепловой вентилятор, который воспламенился, это и привело к возгоранию.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности. Свою вину подсудимый признал.

В результате суд признал его виновным и приговорил к двум годам шести месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года шесть месяцев. Также с подсудимого были взысканы в пользу родственников потерпевших 700 и 350 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.