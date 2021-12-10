Томск, , 13:06 — REGNUM За прошедшие сутки в Томской области подтверждено 234 случая заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 10 декабря в региональном оперативном штабе.

Врач Дарья Драй © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Омикрон» наступает — трансляция»

За весь период пандемии в Томской области COVID-19 диагностировали у 58 110 человек. Общее число выздоровевших — 42 300 человек, в том числе за сутки коронавирус победили 226 томичей.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 декабря в регионе выявили 229 носителей коронавируса, выздоровели 223 человека.

Читайте ранее в этом сюжете: В Томской области за сутки выявили 229 носителей коронавируса