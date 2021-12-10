Сеул, , 13:06 — REGNUM Подавляющее большинство граждан Южной Кореи не обладают информацией о судьбе родственников, оставшихся в КНДР после Корейской войны (1950−1953 гг). Об этом сообщает KBS со ссылкой на данные министерства объединения Южной Кореи.

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Согласно результатам опроса, проведенного среди 5354 членов разделённых семей, проживающих в Южной Корее и за рубежом, 82% респондентов заявили, что не знают о том, живы ли их родственники.

Среди тех, кто осведомлён о судьбе и местонахождении родственников в КНДР, половина получили информацию от организаторов частных программ обмена.

65,8% участников опроса считают необходимым организовать обмен информацией о судьбе родственников в Северной Корее.

Более 20% респондентов считают необходимым проведение регулярных встреч разделённых семей и налаживание стабильного обмена письмами.