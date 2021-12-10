* запрещённая в России организация

Вашингтон, 10 декабря, 2021, 13:21 — ИА Регнум. Недостаточная защита границ Афганистана позволяет боевикам террористической организации «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) возвращаться в страну. Вероятно, их численность выросла после вывода американского контингента, заявил глава Центрального командования (СЕНТКОМ) ВС США, генерал Фрэнк Маккензи в интервью Associated Press.

U.S. Department of Defense Генерал Фрэнк Маккензи

По его словам, в Пентагоне полагали, что к моменту завершения военной операции США в Афганистане, то есть к концу августа 2021 года, боевиков этой группировки в стране стало значительно меньше. Однако некоторые, вероятно, вернулись, так как надёжной охраны границ нет.

«Думаю, их численность несколько возросла. Там есть присутствие [этой группировки]», — сказал Маккензи.

Военное руководство США следит за этой «темой», добавил генерал, и хотело бы, чтобы новые власти Афганистана заняли жёсткую позицию в отношении названной группировки. В ближайшие два месяца в США рассчитывают выяснить, каковы намерения «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в отношении «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Генерал также предположил, что после вывода американских войск в Афганистане активизируется и группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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