Бандунг, Индонезия, 10 декабря, 2021, 13:05 — ИА Регнум. Мэр города Бандунг в Индонезии Одед Даниал умер после того, как стало известно, что мэр упал во время пятничной проповеди в мечети, сообщает CNN Indonesia.

(сс) Prayitno Индонезия

Причина смерти политика пока не разглашалась.

Политик занимал пост заместителя мэра Бандунга в период с 2013 по 2018 год.

Как сообщало ИА REGNUM, агентство по делам беженцев при Организации Объединенных Наций отреагировало на протесты в Индонезии, от самосожжения до зашивания ртов в ожидании подтверждения о размещении в третьей стране.

Подробнее в материале:Агентство по делам беженцев при ООН отреагировало на протесты в Индонезии