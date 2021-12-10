Чебоксары, 10 декабря, 2021, 13:04 — ИА Регнум. В Чувашии провели операцию по спасению почти 100 рыбаков, которые оказались отрезанными от берега. Это произошло на левом берегу Волги, сообщили ИА REGNUM в ГКЧС Чувашии.

Cap.ru Спасательная операция на Волге в Чувашии. Рыбаки в ожидании переправы

Информация о происшествии поступила 9 декабря в 13:39. По данным ведомства, из-за планового сброса воды Чебоксарской ГЭС в нижнем бьефе водохранилища поднялся уровень воды, в результате отрезало от берега почти сотню любителей подлёдного лова.

«Наиболее «отважные» пытались добраться чуть ли не вплавь, рискуя уйти под воду. Более осознанные ждали спасателей», — говорится в сообщении.

На подмогу рыбакам прибыли сотрудники спасательной станции «Новочебоксарская» и поисково-спасательной службы ГКЧС, которые эвакуировали рыбаков на лодках. Также была вызвана полиция.

Всех рыбаков перевезли на берег в 15:37.

Cap.ru Спасательная операция на Волге в Чувашии. Рыбаки в ожидании переправы

Cap.ru Спасательная операция на Волге в Чувашии. Рыбаки в ожидании переправы

По данным спасателей, в Чувашии с начала декабря на реках и озерах республики провалились под лёд и погибли три человека.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чувашии определились со штрафными санкциями при езде по льду на транспорте вне ледовых переправ. Они составят от 3 тыс. до 10 тыс. рублей.