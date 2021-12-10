Ярославль, 10 декабря 2021, 13:06 — REGNUM Глава следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на личный контроль ход разбирательства дела с избитым в Ярославле 14-летним подростком. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета Российской Федерации.

Глава СКР Александр Бастрыкин
Глава СКР Александр Бастрыкин
Sledcom.ru
«Председатель СК России поручил руководителю следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области Александру Соболеву доложить о ходе проверки по факту избиения подростка». — сообщается в заявлении Следственного комитета России.

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 4 декабря на улице Рыбинской 54-летний мужчина избил 14-летнего мальчика. Подросток находится на лечении в больнице.

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