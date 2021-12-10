Ярославль, 10 декабря, 2021, 13:06 — ИА Регнум. Глава следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на личный контроль ход разбирательства дела с избитым в Ярославле 14-летним подростком. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета Российской Федерации.

Sledcom.ru Глава СКР Александр Бастрыкин

«Председатель СК России поручил руководителю следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области Александру Соболеву доложить о ходе проверки по факту избиения подростка». — сообщается в заявлении Следственного комитета России.

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 4 декабря на улице Рыбинской 54-летний мужчина избил 14-летнего мальчика. Подросток находится на лечении в больнице.