Москва, 10 декабря, 2021, 13:04 — ИА Регнум. Рубль символически отступил на торгах 9 декабря. Однако, не сумев перевалить за локальное сопротивление 73,60 руб., доллар демонстрирует откат с начала сессии 10 декабря, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

ИА REGNUM Рубль к доллару

«Российская валюта впервые с начала этой недели тестируя зоны 73,30 руб. несмотря на крепкий доллар на международной арене.

Накануне американская валюта укрепилась практически по всему спектру рынка преимущественно за счет ухудшения отношения к риску на фоне роста числа заболевших «Омикроном» и новых ограничений в Европе.

Продажи в сегменте рисковых активов затронули и нефть, которая резко отступила от локального барьера и вернулась в район $74 за баррель.

Нынешнее спокойствие рубля может оказаться ложным и смениться падением до конца торговой сессии, если инфляционный отчет из США отразит дальнейшее ускорение темпов роста потребительских цен в ноябре.

Смягчить потенциальное падение способны ожидания повышения ставки Банком России на предстоящем заседании через неделю. Однако в целом угроза смены траектории движения российской валюты сейчас довольно велика.

В более широком контексте не следует забывать о геополитических рисках, которые пока отошли за задний план, но никуда не исчезли и могут снова проявить себя в любой момент, надавив на российские активы.

В ближайшей перспективе можно ожидать отскока котировок пары доллар/рубль с возможным возвращением в район отметки 74 рублей», — считает эксперт.

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