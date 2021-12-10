Ньон, Швейцария, 10 декабря, 2021, 13:03 — ИА Регнум. «Зенит» сохранил за собой позицию лучшего клуба России в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом 10 декабря сообщается на сайте организации.

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«Зенит» занимает 33-е место в клубном рейтинге УЕФА. На 46-м месте идёт «Локомотив». ЦСКА располагается на 49-й строчке. 56-ю позицию занимает «Краснодар». «Спартак» находится на 61-м месте.

Напомним, два российских клуба — «Зенит» и «Спартак» — по итогам группового этапа еврокубков вышли в плей-офф Лиги Европы. «Зенит» занял третье место в группе Лиги чемпионов, «Спартак» стал первым в группе Лиги Европы.

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