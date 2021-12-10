Манагуа , , 13:03 — REGNUM Советник президента Никарагуа Лауреано Ортега назвал восстановление дипломатических отношений с Китаем историческим событием, соответствующим воле и интересам страны. Об этом пишет Prensa Latina.

Никарагуа Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Ортега от имени властей Никарагуа выразил восхищение успехами и экономическим развитием, достигнутыми Китаем, и его положением на мировой арене, а также признал стремление к укреплению отношений между этой страной и странами Латинской Америки и Карибского бассейна.

Представители Никарагуа и Китая ранее подписали в портовом городе Тяньцзинь совместное коммюнике о восстановлении дипломатических отношений на уровне послов и взаимном признании.

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