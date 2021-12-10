Москва, , 13:02 — REGNUM За последние сутки в Москве скончались от коронавирусной инфекции 89 человек. Об этом сообщили в столичном оперативном штабе.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Днём ранее от ковида умерли 92 заболевших. Общая смертность в столице с начала пандемии, как рассказали в штабе, составила 35 124 летальных исхода.

За сутки выздоровели и были выписаны 3372 ковид-пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в России от коронавирусной инфекции скончались 1176 человек.